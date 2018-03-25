В Колорадо «заживо» сгорел гигантский тираннозавр

В штате Колорадо в одном из парков развлечений сгорел «заживо» любимец публики – анимированный тираннозавр.

Динозавр по кличке Рекс был выполнен в натуральную величину. Семиметровое чудовище было главным украшением тематического парка Wild Park. Тираннозавр был особенно популярен среди посетителей. Известно, что перед возгоранием скульптуру окутал густой дым. Примерно через 10 минут наружу вырвалось пламя. Видео сгорающего «заживо» динозавра помещено в сети Интернет. Скульптура динозавра Рекса сгорела меньше, чем за час. От популярного монстра остался только металлический корпус.

По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Никто из присутствующих не пострадал. Сотрудники парка сразу же оградили место пожара. Новую скульптуру тираннозавра посетители увидят уже этим летом.