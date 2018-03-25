Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Краснодаре пенсионеры устроили массовую драку из-за акции на кружки

В Краснодаре пенсионеры устроили массовую драку из-за акции на кружки

Сегодня, 12:46
Поводом жестокой потасовки стала акция на кружки, где изображены популярные герои из мультфильмов. Происшествие зафиксировано в Краснодаре. В интернете опубликовали ролик по данному инциденту.

В Краснодаре пенсионеры устроили массовую драку из-за акции на кружки

 

Странно, но в основном за посуду дрались люди пожилого возраста. Толпа бросилась на уцененный товар с криками. Борьба за фарфор была крайне ожесточенной. Возле стеллажей завязалась перепалка. На ролике видно как один из пенсионеров отгонял своих оппонентов палкой. Сотрудники магазина пытались всячески остановить бушующую толпу, но покупатели не обратили на них внимание.

Отметим, что видео бурно обсуждают на просторах интернета. Зрители ошеломлены поведением посетителей магазина. Пользователи также возмущены и поведением торгового персонала, который явно не приложил необходимых усилия для подавления конфликта.
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