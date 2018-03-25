В Краснодаре пенсионеры устроили массовую драку из-за акции на кружки

Поводом жестокой потасовки стала акция на кружки, где изображены популярные герои из мультфильмов. Происшествие зафиксировано в Краснодаре. В интернете опубликовали ролик по данному инциденту.

Странно, но в основном за посуду дрались люди пожилого возраста. Толпа бросилась на уцененный товар с криками. Борьба за фарфор была крайне ожесточенной. Возле стеллажей завязалась перепалка. На ролике видно как один из пенсионеров отгонял своих оппонентов палкой. Сотрудники магазина пытались всячески остановить бушующую толпу, но покупатели не обратили на них внимание.Отметим, что видео бурно обсуждают на просторах интернета. Зрители ошеломлены поведением посетителей магазина. Пользователи также возмущены и поведением торгового персонала, который явно не приложил необходимых усилия для подавления конфликта.