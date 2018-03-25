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| | Житель США уверен, что его фотографии на iPhone были заменены пришельцами

Житель США уверен, что его фотографии на iPhone были заменены пришельцами

Сегодня, 10:54
Житель городка Эдмондс, Майкл Холл, сделал фотографии НЛО на iPhone. Он утверждает, что после этого кто-то подменил его фотографии, и, возможно, это были пришельцы.

Житель США уверен, что его фотографии на iPhone были заменены пришельцами

 

Майкл рассказывает, что его всю жизнь интересовал вопрос о существовании внеземных цивилизаций. Однако, события, произошедшие с ним в 2012 году, поменяли его взгляды на НЛО. Тогда Холл возвращался домой от своих родителей и увидел в небе яркую Луну, и захотел сфотографировать на телефон это явление. Во время просмотра фотографии у себя дома за компьютером, он увидел красную точку на фоне Луны. Рассмотрев подробней эти отметины, он пришёл к выводу, что сфотографировал неопознанный летающий объект.

После этого Холл заметил весь странное обстоятельство. На снимках, сделанных им в 21:30, стояло время на 17 часов раньше, но Майкл точно был уверен, что спал в тот момент. Как выяснилось позже, сами снимки отличались от тех, что он сделал ранее. К такому выводу он пришел, обратившись за помощью к своему другу Брюсу Маккаби. После исследования тот пришел к выводу, что предоставленные Холлом фотографии были выполнены на высоте 12 метров над землёй. До сих пор Майкл не может понять что произошло, поэтому он придерживается мнения о стороннем вмешательстве того, чьи технологии намного развитей земных.
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