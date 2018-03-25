В Ростове пожилую женщину едва не съела свора голодных собак

В центре Ростова-на-Дону в жилом квартале на пожилую женщину напала большая свора злобных собак. Это происшествие сняла на видео местная жительница, которая наблюдала за происходящим с балкона своей квартиры. Она выложила ролик в YouTube и обратилась к местным властям предпринять необходимые меры по устранению бродячих собак. Ведь в следующий раз на месте бабушки может оказаться маленький ребенок, который не сможет дать отпор стае разъяренных бездомных псов.
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