В Ростове пожилую женщину едва не съела свора голодных собак

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором снято, как свора бездомных собак напала с лаем на старушку.





На данный момент никаких мер по устранению бездомных животных предпринято не было, псы, как бегали стаей по городу, так и продолжают бегать и нападать на одиноких прохожих.

Пелагея Лебединская

В центре Ростова-на-Дону в жилом квартале на пожилую женщину напала большая свора злобных собак. Это происшествие сняла на видео местная жительница, которая наблюдала за происходящим с балкона своей квартиры. Она выложила ролик в YouTube и обратилась к местным властям предпринять необходимые меры по устранению бродячих собак. Ведь в следующий раз на месте бабушки может оказаться маленький ребенок, который не сможет дать отпор стае разъяренных бездомных псов.