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| | В Ростове пожилую женщину едва не съела свора голодных собак

В Ростове пожилую женщину едва не съела свора голодных собак

Сегодня, 10:23
На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором снято, как свора бездомных собак напала с лаем на старушку.

В Ростове пожилую женщину едва не съела свора голодных собак

 

В центре Ростова-на-Дону в жилом квартале на пожилую женщину напала большая свора злобных собак. Это происшествие сняла на видео местная жительница, которая наблюдала за происходящим с балкона своей квартиры. Она выложила ролик в YouTube и обратилась к местным властям предпринять необходимые меры по устранению бродячих собак. Ведь в следующий раз на месте бабушки может оказаться маленький ребенок, который не сможет дать отпор стае разъяренных бездомных псов.


На данный момент никаких мер по устранению бездомных животных предпринято не было, псы, как бегали стаей по городу, так и продолжают бегать и нападать на одиноких прохожих.

Пелагея Лебединская
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