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| | Камнепад способствовал закрытию транскавказской магистрали

Камнепад способствовал закрытию транскавказской магистрали

Сегодня, 23:38
24 марта в половине седьмого вечера закрыли транскавказскую магистраль. Причиной этому послужил камнепад, возникший после сильного дождя. Информацию о случившемся распространяет пресс-служба регионального отделения МЧС.

Камнепад способствовал закрытию транскавказской магистрали

 

Транскавказская магистраль является одной из федеральных автомобильных дорог, соединяющей РФ с Южной Осетией. Трасса перекрыта на участке Бурон – Северный портал Российского тоннеля. Данное решение отменят по особому распоряжению, когда ситуация стабилизируется и камнепад перестанет угрожать людям. Пересечение данной зоны запрещено всеми видами транспорта в обеих направлениях. Транскавказская магистраль начинается от города Алагира, проходит под горным хребтом в районе Рокского перевала и упирается в Южную Осетию.

По словам спасателей МЧС, камнепад является опасным явлением. В Сочи в прошлом году из-за него умер ребенок. Следственный комитет Курортной столицы России проведет проверку гибели 11-летнего мальчика.
Домбровский Сергей
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