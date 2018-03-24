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| | В Краснодаре экстренно эвакуировали детскую клинику из-за пожара

В Краснодаре экстренно эвакуировали детскую клинику из-за пожара

Сегодня, 22:34
В Краснодаре в экстренном порядке вывели 40 человек из детской клинике, расположенной по адресу: площадь Победы 1. Причиной подобных мер стало возгорание на лестничном марше. Информацию о случившемся сообщают местные СМИ.

В Краснодаре экстренно эвакуировали детскую клинику из-за пожара

 

Журналистам рассказали о происшествии представители Министерства чрезвычайных ситуаций по Краснодару. 40 взрослых и детей вывели из пылающего заведения. Информация о наличии жертв не поступала. Причины инцидента устанавливаются. Пожар удалось потушить, спасатели успокаивают разволновавшихся врачей и пациентов клиники.

Работники МЧС и полицейские обещают выяснить причины возникновения огня. В Тюменской области тоже загорелось здание больницы. Сильный пожар повредил помещения, проводятся проверки. После выяснения причин происшествия информацию о пожаре сообщат представителям прессы.
Домбровский Сергей
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