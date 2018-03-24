В общежитии Ростова нашли мертвой студентку ЮФУ

22 марта в Ростове-на-Дону студенты ЮФУ содрогнулись от неожиданной трагедии. Одну из девушек, учащихся на факультете социологии и политологии, нашли в комнате общежития мертвой.

Анна Котова

Парень, который встречался с погибшей, в ночь ее смерти не смог дозвониться до любимой и пошел к ней в комнату, однако дверь оказалось заперта изнутри. Друзья 22-летней девушки поведали, что перед трагедией она была в печальном настроении и сказала, что собирается запереться в своей комнате, чтобы ни с кем не видеться и не разговаривать. После того, как молодой человек не смог попасть в помещение, по адресу общежития были вызваны служители закона.Сейчас отечественные издания не располагают комментариями руководства учебного заведения. Специалистами СК по Ростову и области проводится доследственная проверка, чтобы выяснить, что привело к смерти молодой девушки.