Врачи клиники в Волоколамске выписали всех госпитализированных детей

11 детей отправили домой, не выявив в их организмах признаков отравления «свалочным газом». По словам Маркова, массовое обращение людей в больницу, скорее всего, не связано с выбросами на полигоне ТБО «Ядрово». Весной обостряются респираторные и хронические заболевания, человек испытывает нехватку витаминов, поэтому его состояние ухудшается. Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и связывают его со свалкой.
Экологи провели проверки и не выявили в воздухе наличие вредных веществ. Несмотря успокоительные речи чиновников, граждане жалуются на плохое самочувствие. Врачи называют одной из причин массового обращения в клиники Волоколамска аллергические реакции. Жители жалуются на то, что в городе не чем дышать и требуют разбирательств. Местные организуют пикеты. Митингующие вышли на улицы, держа в руках плакаты: «Не травите нас и наших детей».
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