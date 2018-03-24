Врачи клиники в Волоколамске выписали всех госпитализированных детей

Всех детей, обратившихся за помощью к медикам в Волокаламске, после вредных выбросов на полигоне ТБО «Ядрово», выписали из клиники. Такое заявление сделал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. Информацию об этом распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

11 детей отправили домой, не выявив в их организмах признаков отравления «свалочным газом». По словам Маркова, массовое обращение людей в больницу, скорее всего, не связано с выбросами на полигоне ТБО «Ядрово». Весной обостряются респираторные и хронические заболевания, человек испытывает нехватку витаминов, поэтому его состояние ухудшается. Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах и связывают его со свалкой.Экологи провели проверки и не выявили в воздухе наличие вредных веществ. Несмотря успокоительные речи чиновников, граждане жалуются на плохое самочувствие. Врачи называют одной из причин массового обращения в клиники Волоколамска аллергические реакции. Жители жалуются на то, что в городе не чем дышать и требуют разбирательств. Местные организуют пикеты. Митингующие вышли на улицы, держа в руках плакаты: «Не травите нас и наших детей».