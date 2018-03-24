В Сочи старшеклассники жестоко избили охранника

В Сочи 23 марта молодые люди избили школьного охранника, который заступился за девятиклассника. Сначала выпускники ушли, но позже парни вернулись и начали наносить удары сотруднику школы.

Известно, что один прыгнул сзади, другой свалил мужчину с ног. После выполненной миссии, старшеклассники стали толпой пинать охранника и отбивать все важные для жизни органы. Те, кто не захотел бить мужчину, начали снимать на камеру издевательства своих приятелей. Всего присутствовало около 20 школьников. Местная жительница рассказала, что конфликт длился до тех пор, пока из учреждения не вышел директор и не растащил молодых злоумышленников.Школьная администрация поведала, что после происшествия, с школьниками была проведена профилактическая беседа. Известно, что ученики, которые не имеют отношения к школе, направлены в полицию. Директор школы Сергей Полтарацкий сообщает, что в драке присутствовал один из его учеников. Школьника за такие проделки собираются поставить на учет.По данному инциденту сотрудники МВД проводят проверку. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани сообщила, что с помощью интернет ресурсов сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать небольшой компромат на старшеклассников.Отметим, что охранник отказался писать заявление, поэтому, скорее всего, ребята останутся безнаказанными.