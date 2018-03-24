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| | В Тольятти гигантская наледь упала с крыши и раздавила припаркованную машину

В Тольятти гигантская наледь упала с крыши и раздавила припаркованную машину

Сегодня, 18:02
В Тольятти местные СМИ сообщают о том, что люди и автомобили в городе пострадали от огромных глыб льда, падающих с крыш домов. Изменение температуры привело к появлению гигантских сосулек.

В Тольятти гигантская наледь упала с крыши и раздавила припаркованную машину

 

По улице Баныкина автовладелец припарковал свою машину возле здания и временно отлучился. Когда он вернулся к транспортному средству, то чуть не получил сердечный удар. Новенькая машина превратилась в груду металла. В Сети бурно обсуждают данный инцидент. Одни жалеют владельца авто, другие критикуют его. По словам последних, нельзя в такую пору года парковать машины возле домов, поскольку это чревато плохими последствиями.

В Тольятти по улице Горького на 58-летнюю горожанку упала крупная наледь. Пострадавшую отправили в клинику с подозрением на сотрясение мозга. По улице 40-лет Победы 25-летняя женщина стала жертвой гигантской сосульки. Девушка получила черепно-мозговую травму, ее отвезли в больницу. В Самаре ситуация схожая, страдают пешеходы и машины.
Домбровский Сергей
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