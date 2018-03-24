Журналисты выяснили подробности «столкновения» силовиков в Севастополе

Журналистам удалось прояснить ситуацию со «столкновением» силовиков, которое произошло в районе Максимовой дачи в Севастополе. Как выяснили работники СМИ от одного из своих информаторов, конфликт произошел, что называется, «на ровном месте».

Дарья Светозарова

Ранее новостные порталы сообщали о том, на указанном месте две группы людей в формах разных силовых структур блокировали дальнейшее продвижение друг друга. Инсайдер позже поведал журналистам, что инцидент в районе Максимовой дачи действительно имел место. По его словам, инспекторы севастопольского ГИБДД на служебном авто патрулировали местную трассу и останавливали частные авто с целью проверки документов, однако эти проверки оказались замаскированным вымогательством взяток.«Проверке» подверглись четыре машины. Последнюю легковушку после остановили сотрудники спецотряда быстрого реагирования, которые издали наблюдали за действиями патрульных. Водитель подтвердил, что взятку он действительно дал. Когда подозрения СОБРа подтвердились, они приступили к задержанию взяточников. Прежде ни в управлении Росгвардии, ни в МВД по Севастополю не стали комментировать случившееся. Пресс-службы ведомств сослались на отсутствие достоверных данных.