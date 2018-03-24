В Москве из "М.Видео" эвакуировали 100 человек

На юго-востоке столицы России 24 марта произошел серьезный инцидент. В одном из трехэтажных зданий произошло возгорание магазина «М.Видео». Известно, что специалисты эвакуировали из маркета около 100 человек.

Московские экстренные службы сообщают, что на Рязанском проспекте 28, в первом корпусе, сотрудники МЧС помогли выбраться из здания примерно сотне человек. Возгорание началось в конце первой половины дня, ликвидировать огонь удалось в 12:46 по мск.В экстренной службе отметили, что пострадавших на территории происшествия не обнаружили. Эксперты предполагают, что пожар начался в погрузочно-разгрузочном отделе. На данный момент выясняют причины и обстоятельства возгорания.