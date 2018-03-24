Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Актриса Джун Браун, которой в этом году исполнилось ровно 90 лет, сказала, что она была спасена от слепоты после операции по установлению глазного имплантата.
Действующий посол Великобритании Лори Бристоу поведал о том, что сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре, если команда сможет выйти в финал
Команда ученых из Университета Висконсин-Мэдисон разработала потенциально новаторский имплантат, который может помочь мужчин с эректильной дисфункцией. Она