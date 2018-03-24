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| | Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат

Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат

Сегодня, 16:50
22-летней жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат. 4 попытки сделать это были безуспешными.

Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат

 

Жительница Уэльса ввела это устройство в 2013 году. Это небольшой гибкий пластиковый стержень, который помещается под кожу в области плеча, для предотвращения беременности. Эффективность считается очень хорошей, тем более, что одного имплантата хватает на три года, как сообщает VladTime.

Однако в 2016 году жительница Уэльса не смогла его удалить из руки, хотя в инструкции писалось, что это легко сделать когда угодно. После двух лет мучений она решила пойти на операцию. Рука же из-за попыток врачей вывести контрацептивный имплантат вся в шрамах, и они не заживают. Кроме того, девушка не может пока пользоваться другими средствами предохранения, а также не известно, не наносит ли какой-то вред застрявшее в конечности устройство.

Ирина Летинская
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