В Германии пьяного пилота задержали перед вылетом

В Германии сотрудники транспортной полиции сумели предотвратить возможную трагедию, задержав пилота, который собирался осуществить авиарейс в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Вест

Несмотря на наличие всей документации, необходимой для осуществления полёта, пилота всё же решили задержать, так как сотрудник аэропорта почувствовал исходящий от него запах алкоголя. Представители правоохранительных органов заявили о том, что пилот намеревался сесть в состоянии алкогольного опьянения за штурвал пассажирского авиалайнера, в котором более 100 пассажиров направлялись в Лиссабон.Инцидент произошёл в Германии в городе Штутгарт, а задержанным оказался 40-летний второй пилот авиалайнера, являющийся гражданином Португалии. На запах алкоголя сотрудники аэропорта обратили внимание после того, как приблизились к пилоту после его «неуверенной» походки. Правоохранители взяли все необходимые анализы у португальца, которые подтвердили наличие в его крови алкоголя.