Вертолет МЧС экстренно приземлился под Тулой

Неполадки появились в тот момент, когда вертолет вылетел из Воронежа. Когда машина отлетела на сто километров от столицы Черноземья, замигала аварийная лампочка, предупреждающая о проблемах с фильтром правого двигателя. Тогда командир экипажа принял решение посадить вертолет. На данный момент причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Также стало известно, что после промывки фильтра Ми-8 отправился на вертолетную площадку в поселке Кураково. Двальнейшая информация на стадии уточнения.
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