Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе "Русская Кардашьян" еле уместила огромную грудь в миниатюрный топ Бузова станет гостьей на премьере шоу Басты «Так выглядят настоящие мужчины»: Иосиф Пригожин шокирован поступком Грудинина В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете Сестры Бузовы трогательно поздравили маму с днем рождения Гитарист из Екатеринбурга снял клип на фоне падающей башни В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот
| | Вертолет МЧС экстренно приземлился под Тулой

Вертолет МЧС экстренно приземлился под Тулой

Сегодня, 15:39
Вертолет Ми-8 совершил аварийное приземление в Тульской области. Отмечается, что воздушная машина МЧС зашла на посадку из-за того, что сработал датчик неисправности фильтра правого мотора. Информация поступила от представителей экстренной службы региона.

Вертолет МЧС экстренно приземлился под Тулой

 

Неполадки появились в тот момент, когда вертолет вылетел из Воронежа. Когда машина отлетела на сто километров от столицы Черноземья, замигала аварийная лампочка, предупреждающая о проблемах с фильтром правого двигателя. Тогда командир экипажа принял решение посадить вертолет. На данный момент причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Также стало известно, что после промывки фильтра Ми-8 отправился на вертолетную площадку в поселке Кураково. Двальнейшая информация на стадии уточнения.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

5 декабря в 10:08 (мск) от диспетчера аэропорта Богашево поступила информация о том, что в 09:55 (мск) в н.п. Каргасок Каргасокского района совершил

Британский военный вертолет совершил вынужденную посадку в долине реки Иордан
Британский военный вертолет совершил вынужденную посадку в долине реки Иордан

Как недавно сообщили местные средства массовой информации, в воскресенье из-за неисправности двигателя вертолет военно-воздушных сил Великобритании был

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Чукотке

Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился возле поселка Кепервеем (Чукотка). В результате инцидента никто не пострадал.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости