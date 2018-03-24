Вертолет МЧС экстренно приземлился под Тулой

Вертолет Ми-8 совершил аварийное приземление в Тульской области. Отмечается, что воздушная машина МЧС зашла на посадку из-за того, что сработал датчик неисправности фильтра правого мотора. Информация поступила от представителей экстренной службы региона.

Дарья Светозарова

Неполадки появились в тот момент, когда вертолет вылетел из Воронежа. Когда машина отлетела на сто километров от столицы Черноземья, замигала аварийная лампочка, предупреждающая о проблемах с фильтром правого двигателя. Тогда командир экипажа принял решение посадить вертолет. На данный момент причины и обстоятельства ЧП выясняются.Также стало известно, что после промывки фильтра Ми-8 отправился на вертолетную площадку в поселке Кураково. Двальнейшая информация на стадии уточнения.