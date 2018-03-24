В «новой Москве» поезд насмерть сбил человека

В «новой Москве» недалеко от станции Щербинка случилось происшествие с летальным исходом. Электропоезд сбил насмерть мужчину, который переходил пути в неустановленном месте.

Анна Котова

Представитель департамента на транспорте МВД РФ проинформировал, что, предположительно, пострадавшему было 26 лет. В результате перехода путей в неустановленном месте на перегоне Бутово-Щербинка молодого человека сбил поезд, который совершал рейс Москва – Серпухов. От полученный ранений пострадавший умер.Напоминаем, еще в начале текущего месяца информировалось, что на юго-востоке Подмосковья недалеко от перегона Совхоз электричка сбила молодую девушку, которая умерла на месте.