Школьник-отличник из Казани попал в реанимацию после дружеской вечеринки

Десятиклассник из школы в Казани посетил дружескую вечеринку на квартире, после которой оказался в реанимации с пробитым черепом.

Дарья Дмитриева

17-летний подросток Азат Саликов пострадал на вечеринке у друзей в съёмной квартире Казани. Это произошло в результате налёта банды в масках и нанесённых ими ударов.Такая ситуация произошла по причине конфликта одной из посетивших вечеринку девушек и парня. Юная барышня пожаловалась своему возлюбленному на агрессивное поведение в её адрес. Она сообщила, что мероприятие проходит на улице Амирхана, куда и заявились хулиганы в масках, чтобы отстоять честь девушки.В результате их набега пострадали невинные, одним из них и был школьник Азат Саликов, который попал под раздачу первый. От удара палкой по голове подросток не встал, он был без сознания. Это заметили только после бури. Парня отправили в больницу.Сейчас школьник находится на индивидуальном обучении дома. Врачи диагностировали у Азата перелом основания черепа и повреждение мозга. В дальнейшем это состояние может вызвать у парня эпилепсию. Жизнь юного отличника и примерного сына искалечена и сломана.Отец пострадавшего не согласен с вердиктом правоохранительных органов, которые изменили свою позицию в пользу нарушителей, возбудив уголовное дело по статье о «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Он намерен отстаивать свою позицию и засудить виновников в случившемся на более суровое наказание.