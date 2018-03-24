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| | Школьник-отличник из Казани попал в реанимацию после дружеской вечеринки

Школьник-отличник из Казани попал в реанимацию после дружеской вечеринки

Сегодня, 14:12
Десятиклассник из школы в Казани посетил дружескую вечеринку на квартире, после которой оказался в реанимации с пробитым черепом.

Школьник-отличник из Казани попал в реанимацию после дружеской вечеринки

 

17-летний подросток Азат Саликов пострадал на вечеринке у друзей в съёмной квартире Казани. Это произошло в результате налёта банды в масках и нанесённых ими ударов.

Такая ситуация произошла по причине конфликта одной из посетивших вечеринку девушек и парня. Юная барышня пожаловалась своему возлюбленному на агрессивное поведение в её адрес. Она сообщила, что мероприятие проходит на улице Амирхана, куда и заявились хулиганы в масках, чтобы отстоять честь девушки.

В результате их набега пострадали невинные, одним из них и был школьник Азат Саликов, который попал под раздачу первый. От удара палкой по голове подросток не встал, он был без сознания. Это заметили только после бури. Парня отправили в больницу.

Сейчас школьник находится на индивидуальном обучении дома. Врачи диагностировали у Азата перелом основания черепа и повреждение мозга. В дальнейшем это состояние может вызвать у парня эпилепсию. Жизнь юного отличника и примерного сына искалечена и сломана.

Отец пострадавшего не согласен с вердиктом правоохранительных органов, которые изменили свою позицию в пользу нарушителей, возбудив уголовное дело по статье о «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Он намерен отстаивать свою позицию и засудить виновников в случившемся на более суровое наказание.
Дарья Дмитриева
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