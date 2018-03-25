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| | В Якутске школьник лишился глаза во время игры со сверстниками

В Якутске школьник лишился глаза во время игры со сверстниками

Сегодня, 02:30
После уроков учащиеся одной из столичных школ республики Саха шли домой и по дороге обнаружили на мусорной куче большие куски листового стекла. Они стали играть с находкой, и в результате один из школьников лишился глаза. Информацию об этом происшествии обнародовал пресс-центр регионального СК РФ.

В Якутске школьник лишился глаза во время игры со сверстниками

 

Как выяснили оперативники, один из подростков взял большой кусок стекла и поставил перед своим лицом. Другие стали бросать в него снежками. В результате стекло разбилось, и осколок угодил ребенку в глаз. По дополнительной версии, кто-то из ребят подкрался сзади и неожиданно ударил по стеклу палкой.

Кровь залила лицо подростка, все испугались и разбежались по домам. Пришлось мальчишке идти в магазин, где вызвали скорую помощь. В больнице операция по удалению глаза была проведена только поздним вечером из-за отсутствия хирурга. Сообщается, что под угрозой утраты функций оказался и второй глаз мальчика. В настоящий момент следователи проясняют все детали происшествия.

Сергей Денисов
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