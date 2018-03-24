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| | В Волгограде живодеры «подорвали» собаку

В Волгограде живодеры «подорвали» собаку

Сегодня, 12:34
В Волгограде в Советском районе жители стали очевидцами жестокого убийства бездомной собаки. Неизвестные живодеры взорвали петарду в пасти животного, тем самым обрекая собаку на мучительную смерть.

В Волгограде живодеры «подорвали» собаку

 

Неизвестные злоумышленники-живодеры сначала подкормили животное, а затем начали воплощать свои жестокие планы. Злоумышленники засунули в пасть животного петарду, которая взорвалась, и ушли с места преступления, оставив собаку умирать в мучениях.

В интернете случайные прохожие поведали пользователям страшную историю. Жители Советского района говорят, что такое происходит часто. Пользователи начали активно возмущаться по этому поводу. Также они надеются, что в ближайшее время этих живодеров настигнет расплата.
Анна Котова
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