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| | В Челябинске скончался ребенок, пострадавший в аварии с маршруткой

В Челябинске скончался ребенок, пострадавший в аварии с маршруткой

Сегодня, 11:44
В Челябинске умер 12-летний мальчик, доставленный в реанимационное отделение клиники после аварии маршрутки и легкового авто. ДТП произошло на прошедшей недели, а все это время до самой смерти медики боролись за жизнь малыша.

В Челябинске скончался ребенок, пострадавший в аварии с маршруткой

 

Представители прессы узнали о кончине от родственника пострадавшего ребенка. Напоминаем, что 15 марта в Челябинске произошло столкновение транспортных средств, в результате которого 12-летний мальчик попал в реанимацию с многочисленными ранениями. Ребенок получил повреждения, сидя на пассажирском сидении авто марки BMW, которым управляла его мама. Происшествие произошло на перекрестке, где столкнулись автобус и авто.

Родственник пострадавшего малыша поведал, что в результате аварии мама ребенка осталась живая, так как во время столкновения получила только сотрясение. Ребенок получил серьезные ранения, медики скорой помощи отвезли его в больницу. Других данных не имеется. Пока известно только то, что в столкновении ранения получили только те люди, которые находились в легковом автомобиле – мальчик и его мама. Водитель маршрутного такси и его пассажиры не получили ни каких ранений.
Анна Котова
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