Жительница Воронежа отсудила у УК 180 тыс. рублей за сломанную на льду ногу

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
В Данкове Липецкой области правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений несовершеннолетней. Сообщается,
Печальный инцидент случился в Москве на станции метро «Савеловская». Когда женщина проходила через турникет, створки резко закрылись, и она упала. Приехавшая
В Красноярске 80-летняя пенсионерка выпала из салона маршрутки и сломала ногу. Инцидент произошел на остановке "Улица Курчатова".