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| | Жительница Воронежа отсудила у УК 180 тыс. рублей за сломанную на льду ногу

Жительница Воронежа отсудила у УК 180 тыс. рублей за сломанную на льду ногу

Сегодня, 11:27
ООО « К.И.Т.-Сервис» выплатит компенсацию жительнице Коминтерновского района в сумме 180 тыс. рублей. Пострадавшая женщина в прошлом году поскользнулась на ледяном тротуаре и сломала ногу.

Жительница Воронежа отсудила у УК 180 тыс. рублей за сломанную на льду ногу

 

В феврале прошлого года горожанка шла по тротуару около своего дома по улице Владимира Невского. Пешеходная дорожка коммунальщиками не была посыпана песком. Женщина упала на ледяной дорожке и сломала ногу. Медики диагностировали у жительницы Петербурга закрытый перелом со смещением. Женщина перенесла операцию и длительное лечение.
 
Прокурорской проверкой выявлены нарушения в работе УК. Суд признал, что компания «К.И.Т.-Сервис» не выполнила свои должностные обязанности, в частности поддержание придомовой территории в безопасном состоянии. С УК была удержана компенсация морального вреда в сумме 180 тысяч рублей. Коммунальщики подали апелляцию, однако судебная коллегия не удовлетворила ее. Областной суд не изменил свой принятый ранее вердикт.

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