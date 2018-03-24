Тигр из Москвы растерзал самку в зоопарке Копенгагена

В четверг, 22 марта, амурский тигр, привезенный из Москвы, на глазах у десятков посетителей растерзал в зоопарке датской столице тигрицу. Информацию об этом инциденте сообщили местные СМИ.

Сергей Денисов

Тигр по кличке Мирон прибыл в Копенгаген по программе сохранения поголовья амурских тигров. Этот международный проект действует уже более 30 лет в масштабе рамочных соглашений между отдельными зоопарками.Мирона запустили в вольер, где его ожидали две тигрицы. Неожиданно самец набросился на одну из них и стал терзать. Посетители вызвали сотрудников зоопарка, чтобы предотвратить схватку. Однако все было закончено быстро. Когда смотрители подбежали к вольеру с водопроводными шлангами, самка уже была мертва. Никаких повреждений на теле московского тигра обнаружено не было.Кровавые развязки при спаривании хищников в зоопарках мира не являются редкостью. Специалисты полагают, что помещать хищника-самца одновременно к двум самкам в вольер опасно, если у самок в это время нет «течки». Самец, который не успел адаптироваться к новому месту, обязан обозначить свою территорию от всех посторонних особей. Тигрица была растерзана, скорее всего, за то, что нарушила новую границу в своем вольере.