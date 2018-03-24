Ветеран АТО грозился избить полицейских фаллоимитатором

Многие пользователи были ошарашены поведением мужчины, наводящего страх даже на представителей власти. Видео было снято случайными очевидцами, которые находились на киевском проспекте Победы и стали свидетелями разборок полицейских и ветерана АТО. На видео заметно, как мужчина с использованием бранной лексики выражает своё негодование относительно работы стражей закона. Открыв свою машину, хулиган достал фаллоимитатор розового цвета и заявил, что полицейским нужно надавать им по губам.
Разозлившийся ветеран АТО, представившийся Юрием, заявлял о том, что правоохранителей следует расстреливать и наказывать фаллоимитатором за их деятельность. По неизвестным причинам патрульные никак не отреагировали на публичное оскорбление представителей власти.
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