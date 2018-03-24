Ветеран АТО грозился избить полицейских фаллоимитатором

В Сети появилась видеозапись, на которой мужчина, представившийся ветераном АТО, в весьма красноречивой форме выражал претензии к работе украинских правоохранителей, грозясь надавать им по губам розовым фаллоимитатором.

Александр Вест

Многие пользователи были ошарашены поведением мужчины, наводящего страх даже на представителей власти. Видео было снято случайными очевидцами, которые находились на киевском проспекте Победы и стали свидетелями разборок полицейских и ветерана АТО. На видео заметно, как мужчина с использованием бранной лексики выражает своё негодование относительно работы стражей закона. Открыв свою машину, хулиган достал фаллоимитатор розового цвета и заявил, что полицейским нужно надавать им по губам.Разозлившийся ветеран АТО, представившийся Юрием, заявлял о том, что правоохранителей следует расстреливать и наказывать фаллоимитатором за их деятельность. По неизвестным причинам патрульные никак не отреагировали на публичное оскорбление представителей власти.