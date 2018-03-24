25-летняя девушка из Петербурга умерла после съеденного шашлыка

25-летняя гражданка Петербурга скончалась в съемной квартире на руках медиков, успев сообщить, что съела порцию шашлыка.

В ночь на 23 марта скорую помощь вызвали на Васильевский остров в ЖК «Я – романтик», который находится на улице Вадима Шефнера. Медики скорой помощи в одной из квартир обнаружили голую девушку при смерти. На вопрос врачей о том, что она ела и пила в последнее время, петербурженка ответила, что стала плохо себя чувствовать после употребления мясного шашлыка. Где и когда пациентка лакомилась мясным деликатесом, медики не успели узнать. 25-летняя девушка потеряла сознание и скончалась.Правоохранители продолжают расследование обстоятельств смерти жительницы Петербурга. Точная причина смерти пока не выяснена. Некоторые жители Петербурга начали присылать в редакцию местной газеты письма с версиями об убийстве девушки и изнасиловании.