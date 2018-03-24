Cутенер при помощи магии вуду удерживал нигериек в секс-рабстве

В Испании задержали сутенера, который пользовался магией Вуду. Известно, что правоохранительные органы спасли 39 представителей женского пола.

Женщин перевозил до места назначения помощник сутенера – знаменитый нигерийский DJ. Музыкант также находил клиентов секс-рабыням. В BBC News отмечают, что мужчину поймали, когда он вернулся домой после съемки нового клипа. Известно, что было арестовано 89 человек.Сообщается, что на сутенера удалось выйти после того, как в штаб полиции обратилась несовершеннолетняя девушка. Она рассказала, что неизвестный мужчина запугивал ритуалами магии вуду. В конечном итоге стало ясно, что всех представителей женского пола удерживали в пещерах и всячески запугивали обрядами черной магии. Обратившеюся девушку и остальных секс-рабынь привезли в Испанию через два государства - Ливию и Италию.