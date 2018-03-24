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| | На Ярославском шоссе полыхает масштабный пожар

На Ярославском шоссе полыхает масштабный пожар

Сегодня, 10:06
В субботу утром на Ярославском шоссе в Москве произошло масштабное возгорание на заводе. Столб дыма виден издалека всем автомобилистам, проезжающим по трассе. Очевидцы зафиксировали пожар и выложили фото в сеть. Официальные лица пока не прокомментировали инцидент.

На Ярославском шоссе полыхает масштабный пожар

 

Пылает здание заводоуправления и прилегающая территория. Площадь возгорания по визуальным наблюдениям составляет от 40 до 50 кв. м, по данным некоторых СМИ, территория, окутанная огнем, составляет 1200 кв. м. Языки пламени настолько мощные, что их можно заметить, несмотря на двухметровый забор, который отграничивает шоссе от заводской территории.

Пожарных машин и прочих необходимых атрибутов для борьбы с огнем очевидцы происшествия пока не заметили.
Сергей Денисов
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