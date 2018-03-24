Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Тренер прокомментировал неудачу Загитовой на ЧМ В Австралии построят электростанцию, которая будет работать как гигантская батарейка Дерево, убившее девушку в Ростове, признали не аварийным Новейшие российские оружейные разработки показали на видео Волжан возмутила укладка асфальта в лужи перед ЧМ Huawei добилась хитрой остановки продаж смартфонов Apple и Samsung «Бедные люди»: Никита Джигурда учит Алексея Панина быть нормальным человеком В Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню Ксения Собчак показала беременный живот после поражения на выборах Эксперты назвали самую популярную секс-игрушку Пенис, зародыш и морская свинка: Выяснилось, где найти самую экстремальную еду На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов
| | В Шелехове спасатели сняли с балкона голую женщину

В Шелехове спасатели сняли с балкона голую женщину

Сегодня, 09:28
В российском Шелехове многие горожане стали очевидцами инцидента, в котором абсолютно голая женщина занималась карабканьем по балконам. В связи с опасностью для жизни обнажённой горожанки спасателям пришлось снимать её с высоты.

В Шелехове спасатели сняли с балкона голую женщину

 

Для того, чтобы снять обнажённую незнакомку с балкона третьего этажа, спасатели задействовали выдвижную лестницу пожарной машины. В инциденте, произошедшем в минувший четверг, 22 марта, в одном из многоэтажных домов, по необъяснимым причинам обнажённая женщина стала переходить с одного балкона на другой. Обеспокоенные жители города вызвали спасателей, которые успели прибыть на место происшествия до печальных последствий для рисковой женщины.

Сотрудники МЧС, снявшие голую даму с высоты, заявили о том, что её странное поведение было обусловлено нервным расстройством. Спасённую горожанку передали в ближайшую больницу для дальнейшего осмотра. Многие пользователи в Сети заявили, что подобные случаи будут возникать и впредь из-за «весеннего обострения».
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Липецке женщина хотела спрыгнуть с балкона 4 этажа
В Липецке женщина хотела спрыгнуть с балкона 4 этажа

Накануне, 21 мая, в Липецке женщина хотела спрыгнуть с балкона. Об этом передает пресс-служба МЧС по региону.

В Смоленске спасатели сняли с балкона 3-летнего мальчика
В Смоленске спасатели сняли с балкона 3-летнего мальчика

Сегодня, 4 мая, в отделение полиции Смоленска позвонил один из жильцов дома по улице Октябрьская революция и сообщил, что на балконе, который расположен на

В Уфе пенсионерка выбросила с балкона 5-го этажа своего 2-летнего внука
В Уфе пенсионерка выбросила с балкона 5-го этажа своего 2-летнего внука

В Уфе бабушка выбросила из балкона 5-го этажа собственного внука. Сотрудники полиции открыли уголовно-процессуальное делопроизводство.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости