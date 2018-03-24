В Шелехове спасатели сняли с балкона голую женщину

В российском Шелехове многие горожане стали очевидцами инцидента, в котором абсолютно голая женщина занималась карабканьем по балконам. В связи с опасностью для жизни обнажённой горожанки спасателям пришлось снимать её с высоты.

Александр Вест

Для того, чтобы снять обнажённую незнакомку с балкона третьего этажа, спасатели задействовали выдвижную лестницу пожарной машины. В инциденте, произошедшем в минувший четверг, 22 марта, в одном из многоэтажных домов, по необъяснимым причинам обнажённая женщина стала переходить с одного балкона на другой. Обеспокоенные жители города вызвали спасателей, которые успели прибыть на место происшествия до печальных последствий для рисковой женщины.Сотрудники МЧС, снявшие голую даму с высоты, заявили о том, что её странное поведение было обусловлено нервным расстройством. Спасённую горожанку передали в ближайшую больницу для дальнейшего осмотра. Многие пользователи в Сети заявили, что подобные случаи будут возникать и впредь из-за «весеннего обострения».