Дерево, убившее девушку в Ростове, признали не аварийным

В Ростове-на-Дону 21-летняя горожанка рассталась с жизнью из-за дерева, упавшего прямо в центре города. После проведённой проверки городская администрация утвердила, что упавшее дерево не находилось в аварийном состоянии.

Александр Вест

Многие ростовчане были шокированы новостью об инциденте, в котором супруга жителя Ростова погибла прямо у него на глазах из-за упавшего на неё дерева, которое надломилось из-за порывистого шквального ветра. Официальные представители управления благоустройства по Кировскому району заявили о том, что в указанной территории регулярно проводятся тщательные проверки деревьев, как это было и с Пушкинской улицей, на которой произошла данная трагедия. Также сотрудники муниципалитета утвердили, что после проведения тщательной проверки был выявлен факт, что дерево в момент проверки не было признано аварийным.В управлении отметили, что на указанной улице были зарегистрированы некоторые деревья, находившиеся в аварийном состоянии, однако, указанный объект не входил в их число. Заметим, последняя проверка деревьев в Кировском районе проводилась в ноябре-декабре.