В центре Ростова-на-Дону на машину обрушился кусок фасада

В центральном районе города Ростов-на-Дону на припаркованный автомобиль упал большой кусок фасада. Лобовое стекло иномарки разбито.

Очевидцы сообщают, что приблизительно в 15:00 23 марта в одном из центральных районов города Ростов-на-Дону на припаркованный поблизости одного из домов автомобиль свалился фрагмент декоративной отделки здания. Лобовое стекло машины разбито, однако пострадавших нет. Предположительно кусок фасада могло оторвать сильным порывом ветра.

В пятницу в Ростове-на-Дону также случилась и более серьезная авария, от которой пострадали жители пяти районов. Из-за аварии на водопроводной трубе жители города останутся без воды как минимум до полуночи. Сообщается, что для устранения повреждения на водной магистрали направлены две ремонтные бригады. Воды не будет в Ворошиловском районе, Пролетарском, Октябрьском, Ленинском и Первомайском.Ранее сообщалось, что территория Ростова-на-Дону может быть уменьшена по решению властей на 800 гектаров. Эта территория, на которой появятся свалки, кладбище и энергомост в Крым, будет передана в состав Мясниковского и Азовского районов.