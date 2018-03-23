Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

На берег Австралии выбросились сотни черных дельфинов «Стальные нервы»: В Сети пожалели жену Максима Фадеева «6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик
| | В центре Ростова-на-Дону на машину обрушился кусок фасада

В центре Ростова-на-Дону на машину обрушился кусок фасада

Сегодня, 22:18
В центральном районе города Ростов-на-Дону на припаркованный автомобиль упал большой кусок фасада. Лобовое стекло иномарки разбито.

В центре Ростова-на-Дону на машину обрушился кусок фасада

 

Очевидцы сообщают, что приблизительно в 15:00 23 марта в одном из центральных районов города Ростов-на-Дону на припаркованный поблизости одного из домов автомобиль свалился фрагмент декоративной отделки здания. Лобовое стекло машины разбито, однако пострадавших нет. Предположительно кусок фасада могло оторвать сильным порывом ветра.

 

В пятницу в Ростове-на-Дону также случилась и более серьезная авария, от которой пострадали жители пяти районов. Из-за аварии на водопроводной трубе жители города останутся без воды как минимум до полуночи. Сообщается, что для устранения повреждения на водной магистрали направлены две ремонтные бригады. Воды не будет в Ворошиловском районе, Пролетарском, Октябрьском, Ленинском и Первомайском.

Ранее сообщалось, что территория Ростова-на-Дону может быть уменьшена по решению властей на 800 гектаров. Эта территория, на которой появятся свалки, кладбище и энергомост в Крым, будет передана в состав Мясниковского и Азовского районов.
Новости по теме
Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся без воды
Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся без воды

Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся на сутки без воды. Подача, по данным местной администрации, прекратится с 29 июня 8 утра. Возобновится

После Дня России в некоторых районах Ростова-на-Дону сутки не будет воды
После Дня России в некоторых районах Ростова-на-Дону сутки не будет воды

После праздничных мероприятий в честь Дня России в Ростове-на Дону жители ряда домов останутся без воды на сутки. Причина – планово-подготовительные работы к

Жители Ростова-на-Дону на 10 дней останутся без горячей воды
Жители Ростова-на-Дону на 10 дней останутся без горячей воды

В Ростове-на-Дону отключат горячую воду на десять календарных дней. Об этом сообщает компания «Лукойл Ростов Энерго».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости