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| | В Ростове-на-Дону подросток повис на балконе 7 этажа

В Ростове-на-Дону подросток повис на балконе 7 этажа

Сегодня, 21:39
Жители Ростова-на-Дону стали очевидцами того, как один из группы подростков перелез через перила балкона 7 этажа и некоторое время провисел в таком положении. Чудом юноше удалось не сорваться вниз.

В Ростове-на-Дону подросток повис на балконе 7 этажа

 

Жители Ростова-на-Дону наблюдали пугающую картину того, как подросток висит за балконом в течение нескольких секунд. Балкон был расположен на 7 этаже многоэтажки, а парень предпринял этот рискованный поступок без какой-либо весомой причины. Разве что он пытался этим впечатлить своих друзей, которые стояли на балконе и наблюдали за происходящим.

Инцидент произошел в спальном районе Левенцовки в Ростове-на-Дону, где житель соседнего дома случайно снял на видео пугающие игры молодежи. После того, как видеоролик оказался в Сети, пользователи возмутились: «Куда смотрят родители этих детей?».

В Ростове-на-Дону подросток повис на балконе 7 этажа

 

Про опасные игры ростовских подростков говорят и 40 видео двоих 17-летних парней, которые те опубликовали на своем YouTube-канале. На видеороликах они ходят по карнизам многоэтажек и висят на руках на большой высоте, как и герой видео на Леванцовке.
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