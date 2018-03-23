В Ростове-на-Дону подросток повис на балконе 7 этажа

Жители Ростова-на-Дону стали очевидцами того, как один из группы подростков перелез через перила балкона 7 этажа и некоторое время провисел в таком положении. Чудом юноше удалось не сорваться вниз.

Жители Ростова-на-Дону наблюдали пугающую картину того, как подросток висит за балконом в течение нескольких секунд. Балкон был расположен на 7 этаже многоэтажки, а парень предпринял этот рискованный поступок без какой-либо весомой причины. Разве что он пытался этим впечатлить своих друзей, которые стояли на балконе и наблюдали за происходящим.Инцидент произошел в спальном районе Левенцовки в Ростове-на-Дону, где житель соседнего дома случайно снял на видео пугающие игры молодежи. После того, как видеоролик оказался в Сети, пользователи возмутились: «Куда смотрят родители этих детей?».

Про опасные игры ростовских подростков говорят и 40 видео двоих 17-летних парней, которые те опубликовали на своем YouTube-канале. На видеороликах они ходят по карнизам многоэтажек и висят на руках на большой высоте, как и герой видео на Леванцовке.