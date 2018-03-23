В Орловской области поезд насмерть сбил 17-летнего парня

Сотрудники МВД в Орловской области сообщили о том, что парня 2000 года рождения насмерть сбил поезд. Одинадцатиклассник не услышал его приближение из-за громкой музыки в наушниках.

Сотрудники полиции в Орловской области рассказывают про трагический инцидент, имевший место рано утром на железнодорожных путях, проходящих через поселок Становой Колодезь. 23 марта в 08:45 молодой человек 2000 года рождения переходил по деревянному настилу, но из-за наушников не услышал звук приближающего поезда, направляющего из Петербурга в Белгород. Одинадцатиклассник умер на месте. В этом году юноша должен бы закончить школу.23 марта в 08:05 в Москве пассажирский состав также насмерть сбил 17-летнюю девушку, которая перебегала в наушниках железнодорожные пути. Машинист подавал сигналы, задействовал экстренное торможение состава, но трагедию не удалось предотвратить.21 марта в 12:20 на Сахалине под поезд попал 24-летний парень. Из-за полученных травм он также скончался на месте. Как и в предыдущих случаях, причиной смерти стало то, что молодой человек не услышал сигнала поезда из-за музыки наушниках.