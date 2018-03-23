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| | На съемках фильма Эдварда Нортона погиб человек

На съемках фильма Эдварда Нортона погиб человек

Сегодня, 20:08
Во время съемок нового фильма Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин» в баре Нью-Йорка разгорелся пожар. В результате один спасатель погиб, еще пять человек получили ранения.

На съемках фильма Эдварда Нортона погиб человек

 

Съемки сцен в нью-йоркском баре St. Nick's Jazz Pub для новой картины «Сиротский Бруклин» с Брюсом Уиллисом в главной роли закончились трагически. В сообщениях местных СМИ уточняется, что Эдвард Нортон обратил внимание на идущий снизу здания дым, когда приступил к съемкам сцены возле паба. Режиссер тут же сообщил в экстренные службы и оставался около здания, пока спасатели не окончили свою работу. В результате случившегося ранения получили пять человек, их доставили в госпиталь в тяжелом состоянии, пожарный Майкл Дэвидсон погиб.

Уточняется, что погибший спасатель отошел от остальных во время ликвидации возгорания, спустя некоторое время коллеги обнаружили его в другом помещении без сознания. Майклу Дэвидсону было 37 лет.
Виктория Озерова
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