«Кокаиновый самолет» сделал странный маневр над аэропортом в Петербурге

Самолет Ил-96-300, который мог участвовать в кокаиновой сделке в Буэнос-Айресе, не стал приземляться в аэропорту в Пулково в Петербурге. Лайнер сначала пошел на посадку, а потом резко опять взлетел выше и продолжил путь.

Самолет Ил-96-300, который в 2016 году был замечен в скандале с поставками кокаина, совершил загадочный маневр в аэропорту Пулково в Петербурге. Очевидцы и работники аэропорта сообщают, что самолет сначала пошел на посадку и начал снижать высоту, а потом резко взмыл вверх и продолжил путь по направлению к Москве. В аэропорту Внуково лайнер приземлился в 11:20.Данное воздушное судно относится к президентскому управлению, со времени своего входа в эксплуатацию в 2016 году он переводит российских политиков по всему миру. 20 марта он привез высланных Лондоном дипломатов России. Есть сведения, что загадочный маневр над петербургским аэропортом являлся тренировочным вылетом для отработки определенных маневров.В 2016 году данный самолет был частью контрабандистской схемы доставки кокаина из Аргентины в Россию. Тогда посол России нашел на дипломатическом складе в Аргентине 12 чемоданов с кокаином, и доложил об этом главе МИД Аргентины. Позже пришел экс-сотрудник посольства РФ и погрузил чемоданы в самолет Ил-96-300. Его с подельниками задержали при попытке предать чемоданы в Москве.