Пьяного дебошира сняли с авиарейса Калининград - Санкт-Петербург

Официальные представители пресс-службы личного отдела МВД на транспорте сообщили о том, что из-за неподобающего поведения, проявленного пассажиром рейса Калининград – Санкт-Петербург, пьяный дебошир был снят с самолёта.

Александр Вест

По словам правоохранителей, пассажирский авиалайнер находился на взлётной полосе в тот момент, когда один из пассажиров, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал публично выкрикивать разные ругательства и оскорбления, мешая другим гражданам данного рейса. Из-за неподобающего поведения пьяного 34-летнего мужчину из Волгодонска представители транспортной полиции доставили в ближайшую дежурную часть и составили на него протокол относительно административного правонарушения.За подобное поведение, проявленное на борту воздушного судна, пьянице грозит лишение свободы сроком до 15 суток, или приличный штраф размером до 1,5 тысяч рублей.