Пьяного дебошира сняли с авиарейса Калининград - Санкт-Петербург

По словам правоохранителей, пассажирский авиалайнер находился на взлётной полосе в тот момент, когда один из пассажиров, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, начал публично выкрикивать разные ругательства и оскорбления, мешая другим гражданам данного рейса. Из-за неподобающего поведения пьяного 34-летнего мужчину из Волгодонска представители транспортной полиции доставили в ближайшую дежурную часть и составили на него протокол относительно административного правонарушения.
За подобное поведение, проявленное на борту воздушного судна, пьянице грозит лишение свободы сроком до 15 суток, или приличный штраф размером до 1,5 тысяч рублей.