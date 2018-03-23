После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик

На крымском полуострове на дне Чёрного моря водолазы обнаружили немецкий боевой самолёт, который после падения в воду пролежал долгие годы на глубине более 40 метров. Найти бомбардировщик специалистам помогла история о туристе.

Александр Вест

Виктор Вахонеев, представляющий Черноморский центр подводных исследований, рассказал о том, что ценная находка, найденная на глубине 44 метра в водах Чёрного моря, была обнаружена благодаря весьма необычной истории об одном из немецких туристов. Местные жители рассказали историю о том, что в Тарханкут в 90-е годы прибыл пожилой немецкий турист вместе со своей супругой. Жители мыса были удивлены, заметив, как престарелый немец долгое время провёл на краю обрывистого берега, печально смотря на воды Черного моря.После того, как специалисты Центра ознакомились с данной историей, было принято решение о проведении тщательного исследования указанного сектора, где впоследствии и был найден немецкий бомбардировщик.