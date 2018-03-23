Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix «Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу Пребывавший в коме фанат «Барселоны» очнулся, услышав гимн «Севильи» Сотрудник РАН в Казани рассказал о прогрессивном порно будущего Жириновский рассказал о своём уходе из политики В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка В Москве школьнику сломали ногу после "шутки про мамку"
| | После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик

После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик

Сегодня, 16:21
На крымском полуострове на дне Чёрного моря водолазы обнаружили немецкий боевой самолёт, который после падения в воду пролежал долгие годы на глубине более 40 метров. Найти бомбардировщик специалистам помогла история о туристе.

После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик

 

Виктор Вахонеев, представляющий Черноморский центр подводных исследований, рассказал о том, что ценная находка, найденная на глубине 44 метра в водах Чёрного моря, была обнаружена благодаря весьма необычной истории об одном из немецких туристов. Местные жители рассказали историю о том, что в Тарханкут в 90-е годы прибыл пожилой немецкий турист вместе со своей супругой. Жители мыса были удивлены, заметив, как престарелый немец долгое время провёл на краю обрывистого берега, печально смотря на воды Черного моря.

После того, как специалисты Центра ознакомились с данной историей, было принято решение о проведении тщательного исследования указанного сектора, где впоследствии и был найден немецкий бомбардировщик.
Александр Вест
Новости по теме
В Крыму археологи нашли потопленный немецкий пароход 1943 года
В Крыму археологи нашли потопленный немецкий пароход 1943 года

Археологи из Крымского Черноморского центра по подводным исследованиям идентифицировали немецкий грузовой пароход типа Birgit,который был потоплен советской

В Крыму проведут исследование античного корабля, найденного на дне моря
В Крыму проведут исследование античного корабля, найденного на дне моря

Специалисты Центра подводных исследований намерены поднять со дна Чёрного моря античный корабль, по всей видимости, принадлежащий византийцам. После этого

Ученые нашли жизнь в глубинах Черного моря
Ученые нашли жизнь в глубинах Черного моря

Международная команда ученых доказала, что в Черном море на глубине 1960 метров существует жизнь. Соответствующее заявление специалисты сделали в рамках

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости