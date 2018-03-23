В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны

На сайте всемирно известного уфолога по имени Скотт Уоринг нередко появляются материалы, доказывающие существование инопланетных форм жизни. В этот раз специалист решил опубликовать изображение, сделанное американцами в горах Аризоны. На опубликованном снимке отчётливо видны золотые огни, светящиеся в таких участках скалистой местности, в которые не удастся забраться даже опытным скалолазам. Некоторые пользователи заметили, что труднодоступные участки гор являются идеальным прикрытием для тайного входа в подземную базу инопланетян, с чем согласился и сам Уоринг.
Один из Тайваньских уфологов заметил, что зачастую обычные очевидцы фиксируют подобные явления с помощью своих оптических приборов, так как невооруженный глаз неспособен уловить множество деталей одновременно.