В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны

В американском штате Аризона очевидцы были шокированы потрясающим зрелищем, заметив огни золотого цвета, исходящие от неопознанных летающих объектов, парящих прямо над горами.

На сайте всемирно известного уфолога по имени Скотт Уоринг нередко появляются материалы, доказывающие существование инопланетных форм жизни. В этот раз специалист решил опубликовать изображение, сделанное американцами в горах Аризоны. На опубликованном снимке отчётливо видны золотые огни, светящиеся в таких участках скалистой местности, в которые не удастся забраться даже опытным скалолазам. Некоторые пользователи заметили, что труднодоступные участки гор являются идеальным прикрытием для тайного входа в подземную базу инопланетян, с чем согласился и сам Уоринг.

Александр Вест

Один из Тайваньских уфологов заметил, что зачастую обычные очевидцы фиксируют подобные явления с помощью своих оптических приборов, так как невооруженный глаз неспособен уловить множество деталей одновременно.