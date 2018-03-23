Под следствием: Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей

В Китае учитель физики случайно поделился в соцсети роликом интимного характера с участием своей ученицы. Ошибка стала для него роковой: его уволили и взяли под следствие.

Виктория Озерова

В китайской провинции Шэньси произошел инцидент с участием учителя физики и несовершеннолетней. О связи между 47-летним мужчиной и школьницей стало известно из-за ошибки самого учителя. Цзя выложил в Сеть видео, на котором ученица сидит у него на коленях и целует его. Все это происходит в доме педагога. Размещая ролик, мужчина случайно перепутал настройки конфиденциальности, учитель удалил видео, но сотни людей успели увидеть запись, включая и руководство школы. Цзя тут же уволили, сейчас мужчина находится под следствием.Уточняется, что учитель физики занимался со школьницей на дополнительных занятиях, за которые ее родители платили ему 11 фунтов в час. После инцидента Цзя обязали вернуть все выплаченные ему деньги, а именно 223 фунта.