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| | Под следствием: Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей

Под следствием: Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей

Сегодня, 15:28
В Китае учитель физики случайно поделился в соцсети роликом интимного характера с участием своей ученицы. Ошибка стала для него роковой: его уволили и взяли под следствие.

Под следствием: Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей

 

В китайской провинции Шэньси произошел инцидент с участием учителя физики и несовершеннолетней. О связи между 47-летним мужчиной и школьницей стало известно из-за ошибки самого учителя. Цзя выложил в Сеть видео, на котором ученица сидит у него на коленях и целует его. Все это происходит в доме педагога. Размещая ролик, мужчина случайно перепутал настройки конфиденциальности, учитель удалил видео, но сотни людей успели увидеть запись, включая и руководство школы. Цзя тут же уволили, сейчас мужчина находится под следствием.

Уточняется, что учитель физики занимался со школьницей на дополнительных занятиях, за которые ее родители платили ему 11 фунтов в час. После инцидента Цзя обязали вернуть все выплаченные ему деньги, а именно 223 фунта.
Виктория Озерова
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