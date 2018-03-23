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| | Депутаты Екатеринбурга прокомментировали захват городской телебашни

Депутаты Екатеринбурга прокомментировали захват городской телебашни

Сегодня, 14:38
В Екатеринбурге молодые люди «захватили» телебашню за один день до сноса, водрузив флаг РФ. Этот процесс прокомментировали городские депутаты Эдуард Мансуров и Олег Хабибуллин. Информацию о происшествии распространяют местные СМИ.

Депутаты Екатеринбурга прокомментировали захват городской телебашни

 

По словам Мансурова, парни не сделали ничего предосудительного, забравшись на телебашню, так как они выражают мнение большинства горожан. Ребята проникли в частную собственность и с точки зрения закона их могут наказать исключительно штрафом. Мансуров советует недовольным не слишком строго судить молодых людей, так как они не виноваты, их поставили в тупик и заставили пойти на нарушение действующих норм.


Олег Хабибуллин полностью поддерживает захватчиков телебашни. Парни сделали то, что нужно. Большинство жителей Екатеринбурга против сноса этой конструкции. Привлекать к ответственности необходимо местных чиновников. Это они позволили приватизировать телебашню, а затем сносить ее. По мнению Хабибуллина, нужно действовать активно, когда власть остается глухой к гласу народа.
Домбровский Сергей
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