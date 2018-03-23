Из-за коммунальной аварии в Таганроге хотят ввести режим ЧС

В Таганроге множество местных жителей были шокированы, обнаружив многочисленные провалы, появившиеся в земле вследствие аварии, произошедшей в канализационном коллекторе. Из-за аварии в городе могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Александр Вест

На официальном интернет-портале властей Ростовской области появилась информация о том, что правительство Таганрога намерено установить в городе режим чрезвычайной ситуации. На данные меры власти Ростовской области готовы пойти вследствие многочисленных прорывов канализационного коллектора, спровоцировавших появление провалов и впадин в земле на территории Таганрога. С помощью установления вышеуказанного режима правительство области сможет использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий данной масштабной аварии.Василий Голубев, занимающий пост губернатора Ростовской области, заявил о том, что в данный момент необходимо сделать всё возможное для принятия исчерпывающих мер по нормализации сложившейся ситуации.