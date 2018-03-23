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| | Желтый снег в Сочи привел в ужас туристов и местных жителей

Желтый снег в Сочи привел в ужас туристов и местных жителей

Сегодня, 13:25
Отдыхающие на Красной поляне в Сочи столкнулись с необычным явлением, которое привело в ужас туристов и местных жителей, поскольку они не могут найти ему объяснения. Речь идет о желтом снеге.

Желтый снег в Сочи привел в ужас туристов и местных жителей

 

В социальных сетях появились снимки, на них запечатлены горнолыжные курорты в Сочи, окрашенные в светло-коричневый цвет. Туристы жалуются, так как кататься стало не удобно, ухудшилось скольжение сноубордов. По мнению местных жителей, произошли вредные выбросы в атмосферу из промышленных предприятий. Люди испугались и не желают выходить на улицу. Необычное явление зафиксировали не только в Сочи, но и во всей Кубани. Пользователи активно обсуждают случившееся, выдвигая различные гипотезы, которые не отличаются оптимизмом.

Синоптики прокомментировали случившееся. По словам специалистов, не нужно делать из мухи слона. Люди стали свидетелями циклона, принесшего с побережья Африки песок. Остров Крит пострадал на порядок больше. Там наличие в воздухе твердых веществ увеличилось в 94 раза. Люди дышат не кислородом, а песком. На Кубани ситуация не настолько драматична, поэтому не нужно опасаться за здоровье местных жителей и приезжих. Граждане жалуются на то, что на улицах их автомобили покрыты странной бурой пылью.
Домбровский Сергей
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