В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли

В Благовещенске Жильцы дома 11, расположенного по улице Василенко, опасаются необъяснимого явления. Во дворе они заметили растущий бугор. На земле образовалась большая трещина, тротуарная плитка вздыбилась.

Домбровский Сергей

По словам людей, раньше на этом месте находилась впадина, теперь земля поднялась на один метр. На указанной территории растет бугор весь в трещинах. Граждане не могут понять, что происходит на их улице. Жильцы дома обратились к администрации. На загадочное место приехали какие-то эксперты, они оградили его белыми лентами и уехали, не дав объяснений. Коммунальные службы отказываются принимать меры, поскольку люди не жалуются на отсутствие тепла и воды в жилищах, а остальные вопросы лежат вне зоны их компетенции.Рядом с необъяснимым явлением находится овощной ларек. Сотрудники торговой палатки побаиваются трещин в земле, поскольку они с каждым днем становятся все больше. Представители администрации Благовещенска обещают организовать проверки. Комментарии дадут после того, как эксперты разберутся в происходящем.