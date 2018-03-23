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В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли

Сегодня, 13:09
В Благовещенске Жильцы дома 11, расположенного по улице Василенко, опасаются необъяснимого явления. Во дворе они заметили растущий бугор. На земле образовалась большая трещина, тротуарная плитка вздыбилась.

В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли

 

По словам людей, раньше на этом месте находилась впадина, теперь земля поднялась на один метр. На указанной территории растет бугор весь в трещинах. Граждане не могут понять, что происходит на их улице. Жильцы дома обратились к администрации. На загадочное место приехали какие-то эксперты, они оградили его белыми лентами и уехали, не дав объяснений. Коммунальные службы отказываются принимать меры, поскольку люди не жалуются на отсутствие тепла и воды в жилищах, а остальные вопросы лежат вне зоны их компетенции.

Рядом с необъяснимым явлением находится овощной ларек. Сотрудники торговой палатки побаиваются трещин в земле, поскольку они с каждым днем становятся все больше. Представители администрации Благовещенска обещают организовать проверки. Комментарии дадут после того, как эксперты разберутся в происходящем.
Домбровский Сергей
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