Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка

В Волгограде жителей напугала выброшенная конечность индюка. Горожане приняли ее за боевую гранату и сразу же оповестили все экстренные службы.

Подозрительный предмет люди обнаружили на тротуаре улицы Порт-Саида, в районе проспекта Ленина и библиотеки имени Горького. Жители немедленно вызвали полицию. Экстренные службы оцепили место предполагаемого взрывного устройства. Сотрудники патрульно-постовой службы никаких взрывоопасных предметов не нашли. С подозрительной кистью, которую волгоградцы приняли за человеческую, работали эксперты и медики. Изучив кости, медики сообщили, что они не человеческие. Подозрительной находкой оказалась выброшенная лапа индюка.