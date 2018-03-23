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Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка

Сегодня, 12:55
В Волгограде жителей напугала выброшенная конечность индюка. Горожане приняли ее за боевую гранату и сразу же оповестили все экстренные службы.

Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка

 

Подозрительный предмет люди обнаружили на тротуаре улицы Порт-Саида, в районе проспекта Ленина и библиотеки имени Горького. Жители немедленно вызвали полицию. Экстренные службы оцепили место предполагаемого взрывного устройства. Сотрудники патрульно-постовой службы никаких взрывоопасных предметов не нашли. С подозрительной кистью, которую волгоградцы приняли за человеческую, работали эксперты и медики. Изучив кости, медики сообщили, что они не человеческие. Подозрительной находкой оказалась выброшенная лапа индюка.
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