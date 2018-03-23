В Москве школьнику сломали ногу после "шутки про мамку"

Российские рэперы и блогеры все чаще шутят про чьих-то мам в нелицеприятной форме. Как оказалось, последствия у этого исключительно негативные. 12-летний школьник был серьезно избит взрослым мужчиной, чью жену мальчик оскорбил в интернете. Ребенка госпитализировали со сломанной ногой.

Николай Офицеров

Все дело в том, что подросток в интернете сидел под собственным именем и не особо заморачивался на тему конспирации собственной личности. Со своим знакомым он вступил в перепалку в интернете. В основном, в сети все и заканчивается, но не в этот раз. Оппонент пострадавшего мальчика пожаловался на случившееся своему отцу, когда 12-летний школьник пошутил про мать оппонента. В этот момент почему-то дискуссия резко оборвалась, но продолжилась на следующий день.Прямо на урок в школу №1955 пришел отец обиженного семиклассника и начал у всех на глазах избивать 12-летнего мальчика. В итоге школьника госпитализировали. В больнице удалось установить, что у подростка перелом бедра.На данный момент неизвестно, будут ли родители пострадавшего ребенка обращаться в правоохранительные органы.