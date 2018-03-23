Для руферов из Екатеринбурга, забравшихся на телебашню, собирают теплые вещи

На просторах сети развернулась кампания в поддержку руферов из Екатеринбурга, которые забрались на самый верх телебашни. На данный момент там находятся по меньшей мере два человека.

Николай Офицеров

С призывом о сборе и доставке вещей для руферов обратился член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб. «», - пишет Беззуб.Утром 23 марта нескольким людям удалось забраться на верх телебашни. Часть из них оттуда уже спустились, но как минимум двое руферов все еще остаются. Пока что ни полиция, ни представители МЧС снять их оттуда не попытались. Местный житель уже размещал на просторах сети видео, снятое с квадрокоптера, на котором видно, как руферы ходят по башне.Снос телебашни намечен на 24 марта 2018 года. Но очевидно, что пока люди остаются там, сносить башню не будут.