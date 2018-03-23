Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Учёные: Очередное глобальное потепление будет вызвано парадом планет В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис Новый персонаж появится в телесериале «Теория Большого взрыва» Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил Ученые: Мистическое происхождение «пришельца» из пустыни Атакама раскрыто Максакова поведала об угрозах и назвала имя убийцы Вороненкова В США высказали беспокойство по поводу российских крылатых ракет Ученые: Совместная уборка является залогом качества секса В Германии родители насиловали запертую в шкафу 13-летнюю дочь Школьница из Подмосковья получила письмо от британской королевы Елизаветы II Неужели это ваш? "Бедный мужчина" Волочковой не дает покоя ее фанатам Астроном из ЮАР решил повторно «открыть» Марса
| | Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил

Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил

Сегодня, 11:31
Украинцами было организовано нелегальное производство бензопил под Воронежем. Общая стоимость нелегальной продукции составляет более ста миллионов рублей. По результатам проверки, которая была проведена 27 февраля на основании заявления правоохранителей, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств и материальных ценностей.

Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил

 

Согласно поступившей информации, бывшие сотрудники ООО «Партнер» совершили хищение на сумму, превышающую 12 миллионов рублей. В ходе оперативно-следственных действий был проведен обыск офисных помещений и сооружений в Семилуках. По указанному адресу располагалось предприятие под названием ООО «Стайлер», владельцами которого являлись граждане Украины.

Во время обыска удалось обнаружить подпольный завод, занимающийся производством бензопил, которые собирались из некачественных запчастей китайского производства. Каким образом они попали на территорию российской федерации неизвестно. Масштабы нелегальной сборки удивили даже бывалых оперативников.

Общая стоимость нелегальной продукции составила более ста миллионов рублей. Вся продукция сомнительного качества успешно реализовывалась через ООО «Стайлер» по Воронежской и близлежащим областям.
Николай Офицеров
Новости по теме
В Подмосковье обнаружили нелегальное предприятие по производству
В Подмосковье обнаружили нелегальное предприятие по производству "фирменной" одежды

Сотрудники полиции Московской области пресекли деятельность нелегального цеха по производству верхней одежды. На предприятии работало более двух с

В Кантемировском районе полицейскими выявлен факт присвоения чужого имущества на сумму более двух миллионов рублей
В Кантемировском районе полицейскими выявлен факт присвоения чужого имущества на сумму более двух миллионов рублей

Согласно данным проведенной инвентаризации товарно-материальных ценностей, с учетом обнаруженных  труб,  выявлен факт наличия излишков на сумму более

Хабаровские полицейские выявили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере
Хабаровские полицейские выявили хищение бюджетных денежных средств в крупном размере

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому установили

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости