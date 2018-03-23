Под Воронежем украинцы организовали нелегальное производство бензопил

Украинцами было организовано нелегальное производство бензопил под Воронежем. Общая стоимость нелегальной продукции составляет более ста миллионов рублей. По результатам проверки, которая была проведена 27 февраля на основании заявления правоохранителей, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств и материальных ценностей.

Николай Офицеров

Согласно поступившей информации, бывшие сотрудники ООО «Партнер» совершили хищение на сумму, превышающую 12 миллионов рублей. В ходе оперативно-следственных действий был проведен обыск офисных помещений и сооружений в Семилуках. По указанному адресу располагалось предприятие под названием ООО «Стайлер», владельцами которого являлись граждане Украины.Во время обыска удалось обнаружить подпольный завод, занимающийся производством бензопил, которые собирались из некачественных запчастей китайского производства. Каким образом они попали на территорию российской федерации неизвестно. Масштабы нелегальной сборки удивили даже бывалых оперативников.Общая стоимость нелегальной продукции составила более ста миллионов рублей. Вся продукция сомнительного качества успешно реализовывалась через ООО «Стайлер» по Воронежской и близлежащим областям.