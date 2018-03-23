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| | В ЕАО скончались четыре пациента психоневрологического диспансера

В ЕАО скончались четыре пациента психоневрологического диспансера

Сегодня, 11:29
В административном центре Еврейской автономной республики (ЕАО) сразу три пациента, содержавшиеся в психоневрологическом диспансере, скончались. Причиной гибели пациентов стала пневмония.

В ЕАО скончались четыре пациента психоневрологического диспансера

 

В областной больнице Биробиджана из-за пневмонии скончались сразу несколько пациентов. В связи с произошедшим инцидентом Александр Левинталь, являющийся главой региона, взял ситуацию под личный контроль. Рабочая группа под руководством Левинталя уже поучаствовала в заседании, организованном вследствие произошедшей трагедии. Представители правительства ЕАО обнародовали сообщение, в котором содержалась информацию о целях созданной рабочей группы, ими стали организация профилактических мероприятий, а также выявление и устранение всех возможных причин, повлиявших на летальные исходы, произошедшие в областной больнице.

Заметим, четверо пациентов скончались от пневмонии в период с 19 по 21 марта. В данный момент в областной больнице Биробиджана в диспансере содержатся три пациента, лечащиеся от пневмонии.
Александр Вест
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