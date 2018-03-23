В ЕАО скончались четыре пациента психоневрологического диспансера

В административном центре Еврейской автономной республики (ЕАО) сразу три пациента, содержавшиеся в психоневрологическом диспансере, скончались. Причиной гибели пациентов стала пневмония.

Александр Вест

В областной больнице Биробиджана из-за пневмонии скончались сразу несколько пациентов. В связи с произошедшим инцидентом Александр Левинталь, являющийся главой региона, взял ситуацию под личный контроль. Рабочая группа под руководством Левинталя уже поучаствовала в заседании, организованном вследствие произошедшей трагедии. Представители правительства ЕАО обнародовали сообщение, в котором содержалась информацию о целях созданной рабочей группы, ими стали организация профилактических мероприятий, а также выявление и устранение всех возможных причин, повлиявших на летальные исходы, произошедшие в областной больнице.Заметим, четверо пациентов скончались от пневмонии в период с 19 по 21 марта. В данный момент в областной больнице Биробиджана в диспансере содержатся три пациента, лечащиеся от пневмонии.