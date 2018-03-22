Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | В США 3-летняя девочка случайно выстрелила в бабушку из АК-47

В США 3-летняя девочка случайно выстрелила в бабушку из АК-47

Сегодня, 20:12
3-летняя девочка убила бабушку случайным выстрелом в голову из АК-74. Инцидент произошел 21 марта в городе Детройт, США.

В США 3-летняя девочка случайно выстрелила в бабушку из АК-47

 

О происшествии в полиции сообщила 18-летняя девушка, которая находилась в доме, когда произошли выстрелы. По её словам, ребёнок нашел оружие и хотел похвастаться перед бабушкой своей находкой. Она взяла в руки автомат и случайно нажала на курок. Одна из очередей, выпущенных из оружия, попала женщине в голову, из-за чего она скончалась в течение пары минут. Полиция отметила, что одна из пуль, срикошетив, попала и в 18-летнюю девушку, которая находилась этажом ниже. Ранение оказалось незначительным, что позволило обратиться в полицию без промедления.

Полиция уточнила, что автомат оказался в доме благодаря отцу девочки. АК-74 был приобретен легально, однако, пренебрежение правилами хранения огнестрельного оружия повлекли за собой смерть его матери. Против мужчины выдвинуто обвинение, слушание по делу пройдет в середине апреля 2018-го года.
Павел Селивёрстов
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