В США 3-летняя девочка случайно выстрелила в бабушку из АК-47

3-летняя девочка убила бабушку случайным выстрелом в голову из АК-74. Инцидент произошел 21 марта в городе Детройт, США.

Павел Селивёрстов

О происшествии в полиции сообщила 18-летняя девушка, которая находилась в доме, когда произошли выстрелы. По её словам, ребёнок нашел оружие и хотел похвастаться перед бабушкой своей находкой. Она взяла в руки автомат и случайно нажала на курок. Одна из очередей, выпущенных из оружия, попала женщине в голову, из-за чего она скончалась в течение пары минут. Полиция отметила, что одна из пуль, срикошетив, попала и в 18-летнюю девушку, которая находилась этажом ниже. Ранение оказалось незначительным, что позволило обратиться в полицию без промедления.Полиция уточнила, что автомат оказался в доме благодаря отцу девочки. АК-74 был приобретен легально, однако, пренебрежение правилами хранения огнестрельного оружия повлекли за собой смерть его матери. Против мужчины выдвинуто обвинение, слушание по делу пройдет в середине апреля 2018-го года.