Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке
| | У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги

У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги

Сегодня, 18:40
У одного из детей в Волоколамске, отравившегося из-за свалки в городе, отказали ноги. Родители детей умоляют власть помочь спасти их жизни и здоровье.

У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги

 

Стало известного, что у одного из детей Волоколамска, которые отравились из-за свалки в 20 километрах от города, перестали функционировать нижние конечности. Остальные дети чувствуют постоянную тошноту. Ранее Роспотребнадзор не обнаружил превышений норм сероводорода в воздухе Волоколамска.

В больницу города поступили с симптомами отравления свыше полусотни детей школьного возраста. Плохо себя чувствовали и взрослые жители Волоколамска. Причину этого люди видят в едком запахе от полигона мусора «Ядрово».

Как сообщили родители отравившихся детей, они перестали водить детей в школу. При этом врачи отказываются сообщать истинный диагноз, даже несмотря на то, что у одного из школьников отнялись ноги.

В настоящее время администрация Волоколамского района проводит экстренное заседание.
Новости по теме
Шендерович: Жители Волоколамска сами виновны в отравлении своих детей
Шендерович: Жители Волоколамска сами виновны в отравлении своих детей

По мнению публициста Виктора Шендеровича, жители Волоколамска не имеют права жаловаться на отравление своих детей, поскольку они сами приложили к этому

Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске
Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске

Руководитель Минздрава Московской области Дмитрий Марков заявил, из шести детей, отравившихся в Волоколамске 21 марта после выброса сероводорода на полигоне

Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу
Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу

В подмосковном Волоколамске очередь в городскую больницу превысила все допустимые нормы. В связи с симптомами отравления в городской госпиталь поступили с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости