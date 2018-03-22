У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги

У одного из детей в Волоколамске, отравившегося из-за свалки в городе, отказали ноги. Родители детей умоляют власть помочь спасти их жизни и здоровье.

Стало известного, что у одного из детей Волоколамска, которые отравились из-за свалки в 20 километрах от города, перестали функционировать нижние конечности. Остальные дети чувствуют постоянную тошноту. Ранее Роспотребнадзор не обнаружил превышений норм сероводорода в воздухе Волоколамска.В больницу города поступили с симптомами отравления свыше полусотни детей школьного возраста. Плохо себя чувствовали и взрослые жители Волоколамска. Причину этого люди видят в едком запахе от полигона мусора «Ядрово».Как сообщили родители отравившихся детей, они перестали водить детей в школу. При этом врачи отказываются сообщать истинный диагноз, даже несмотря на то, что у одного из школьников отнялись ноги.В настоящее время администрация Волоколамского района проводит экстренное заседание.