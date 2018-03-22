Глава Роспотребнадзора отправилась на Волоколамский полигон

Анна Попова, председатель Роспотребнадзора, решила сама съездить на подведомственную территорию и пообщаться с родителями подростков, которые пожаловались в последние три дня на недомогания.

Сергей Денисов

Около 50 детей обратились в больницу с жалобами на тошноту и головокружение. Местные жители связывают массовый недуг с очередными выбросами на полигоне мусорных отходов в «Ядрово». Генеральная прокуратура сделала уже свое заявление и готовит проверку. Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ ответила на обращение жителей тем, что «Ядрово» не является химическим производством и не может выбрасывать в атмосферу никаких токсичных отходов.Недавно Роспотребнадзор провел замеры по своей линии и не обнаружил в атмосфере подмосковного города ядовитых веществ. Тем не мене, стало известно, что в Волоколамск привезут аэрозольные пушки, чтобы хоть как-то бороться с неприятным запахом в городе.