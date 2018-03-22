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| | Захарченко-старший переведен под домашний арест

Захарченко-старший переведен под домашний арест

Сегодня, 17:26
Московский Басманный суд удовлетворил официальное прошение СК и сменил заключение Виктора Захарченко на домашний арест.

Захарченко-старший переведен под домашний арест

 

22 марта в Басманном суде столицы РФ рассмотрели официальную просьбу следствия по делу Захарченко-старшего. Судья Наталия Дударь огласила постановление суда, в соответствии с которым прошение было удовлетворено. Теперь Виктор Захарченко сможет находиться под домашним арестом до 30 марта. Ему разрешено ежедневно совершать прогулки в течение часа в 08:00 и в 16:00. Суд запретил обвиняемому общаться с другими участниками преступления, звонить куда-либо, кроме как в скорую помощь, и пользоваться интернетом.

Виктору Захарченко инкриминируют самостоятельную форму хищения средств банка «Московское ипотечное агентство» для дальнейшего расходования в особо крупном размере.
Виктория Озерова
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